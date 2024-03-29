سيد الكباشي.. عليك أن تخاطب الخاص قبل أن تخاطب العام





سيد الكباشي هنالك ألف طريقه معلومه وآمنه قد تُساعد في ترتيب أمر المقاومه الشعبيه وتنظيمها..يمكنكم ضبطها بخطابات موجهه تتضمن تعليمات ( مُرقمه ) أو ( لقاء ) مباشر مع رؤساء لجانها بكل الولايات أو إنزال توصياتكم لها عبر ولاة الولايات أو قيادات الفٍرق المختلفه !!

ليس هُنالك سبب يُعجل بالتحذير والتنبية العام طالما أن الأمر بين أيديكم وهو طلبكم وندائكم وإثتغاثتكم عبر القائد العام …

كل معسكرات المقاومه الشعبيه مفتوحه بتنسيق وتوجيه ورئاسة معيينه يعلمها القائد العام .. طالما أنها ليست جيش منظم أو قوات محترفه ستجدون فيها الملاحظات وعليكم معالجتها لحظياً قبل أن تكون مجبوراً للإجهار بها …

سيد الكباشي أنت تعلم من يُنظم ويدعم ويستنفر ويقاتل ويفدي ويقدم النفس رخيصة في سبيل نصرة الجيش السوداني لذلك عليك أن تخاطب الخاص قبل أن تخاطب العام …

تبيان توفيق

