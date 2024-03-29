



أنصح القائمين على أمر المقاومة الشعبية أن يًعُضوا عليها بالنواجذ وأن ينجذوا أمرها بالشكل المطلوب وأن يدفعوها دفعاً نحو أهدافها النبيله..

هذه المقاومه لم تنبُت إلا للضرورة ولم تتدافًع إلا عند الأمر الجلل .. فهي الأساس والسند الأول والأخير للقوات المسلحة السودانيه وهي الحاضنه الأم التي تُنجٍب وتدفع بالمقاتلين في صفوف الجيش وهي الركيزة التي ستُجًنٍبه الضياع والسقوط في براثن الضٍباع !!

لذلك يجب أن يترتب أمرها بالشكل المطلوب لتكون مرجعية في كل القرارات سواءً كان في حالة السٍلم أو الحرب !! لولا لطف الله ومن بعدها المقاومه الشعبيه والكتائب لكان على السودان السلام …

تبيان توفيق الماحي أكد