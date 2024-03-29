الداخلية القطرية: إحالة المشاركين في “التحدي المختلط” إلى النيابة العامة





أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن إحالة المشاركين في “التحدي المختلط” لإحدى الألعاب الرياضية إلى النيابة العامة، بعد ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي منشور لوزارة الداخلية عبر حسابها على منصة “إكس” مساء الخميس، أشارت الوزارة إلى ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول قيام مجموعة من الأشخاص بالإعلان عن تحدي مختلط في لعبة رياضية، يرافقه إعلان للفائزين في كل مرحلة من التحدي. ونتيجة لذلك، قامت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية باستدعاء كافة المعنيين المشاركين في ذلك التحدي، بشأن التعدي على المبادئ والقيم الاجتماعية في المجتمع.

وأضافت: وعليه فقد تمت إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءاتها حسب المتبع في هذا الخصوص، مؤكدة أن أجهزتها المعنية لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل المحافظة على قيم المجتمع وتقاليده حفظاً للنظام وتحقيقاً للأمن المجتمعي.

الشرق القطرية