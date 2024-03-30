زاهي حواس: «قدماء المصريين كانوا أهلاوية ولو الزمالك لعب أمام فرقة أجنبية بشجعه»





عبر الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار والمصريات، وزير الدولة لشؤون الآثار المصري سابقًا، عن قلقه بشأن سلامة الآثار المصرية الموجودة في المتحف البريطاني، قائلا: «إنه بعد سرقة نحو ألفين قطعة أثرية من المتحف البريطاني خلال الشهور الماضية هناك قلق على آثارنا المصرية الموجودة هناك لأنها أصبحت في مكان غير آمن، وليس معنى وجود الآثار المصرية لديهم أن تكون ملكا لهم».

وأثنى الدكتور حواس خلال حواره في برنامج “المسافة صفر”، الخميس، على تشكيل لجنة برئاسته، بناءً على طلب من الدكتور أحمد عيسى، وزير الآثار، بهدف ضمان عدم المساس بالهرم، مطالبًا بمحاكمة من أطلق مصطلح “تبليط الهرم الثالث”. وأوضح أنه تقرر عدم رجوع أي حجارة من الهرم بسبب الأسباب العديدة وضرورة الحفر بطريقة علمية.

وأكد حواس، الخبير في الآثار والمصريات، أن نادي الأهلي يُعَدُّ مؤسسة على مستوى عالٍ ويمكن الاستفادة منه، مشيرًا إلى دعمه لهذا النادي منذ الصغر، ولكنه أبدى استعداده لدعم فريق الزمالك في حالة لعبه أمام فرق أجنبية.

ونفى الوزير السابق لشؤون الآثار ما يُطلق عليه لعنة الفراعنة، موضحًا أنه لا يوجد أساس علمي لهذا الادعاء، وأنه إذا تم فتح مقبرة أو تابوت مغلق منذ آلاف السنين، يجب تركها لبعض الوقت لإخراج الهواء الفاسد ودخول الهواء النقي.

وأشار حواس إلى اعتراضه على اختيار ممثلة سمراء لدور كليوباترا بسبب الأسباب التاريخية، حيث أوضح أن كليوباترا كانت من أصل مقدوني وليست سمراء، وأن مملكة كوش السوداء حكمت مصر في فترة محددة وليس الفراعنة، مؤكدًا على أهمية توعية الجمهور بهذه الحقائق التاريخية.

المصري اليوم