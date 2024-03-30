



طالبني بعض (القحاتة) بدليل على فساد حكومتهم ايام شهر العسل مع الجيش، قبل ينقلوا كفالتهم لحمدان دقلو ..

طبعا نحن جاهزين دائما بالدليل القاطع ما بنبهت زول إطلاقاً..



تابع مقطع الفيديو ده وحتشوف فضائح حكومة ايمن نمر عندما كان والياً على الخرطوم ..

رشان اوشي