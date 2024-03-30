معتصم اقرع: لماذا السكوت عن سلاح الجنجويد ومصادره؟





نتفق مع قادة المدنيين المحذرين من خطورة الإنتشار العشوائي للسلاح!! ولكن ماذا عن تراكم السلاح القادم من الخارج في أيدي الجنجويد؟

لماذا السكوت عن سلاح الجنجويد ومصادره؟ وهل هناك فرق بين سلاح للدفاع عن النفس وسلاح قادم من الخارج للعدوان علي القري والمدن؟

لماذا يصبح التسليح قضية تهم القادة فقط عندما يتعلق بتسليح المواطنين للدفاع عن أنفسهم ويتم طناش تسليح الجنجويد الموثق من الخارج؟

ما هذه السلمية الخداعة؟

معتصم اقرع