إلى وزير الخارجية السوداني علي الصادق (..)





أخيراً وبعد عام من إعتداء الإمارات على شعبنا قدمت الحكومة شكوى رسميه للأمم المتحدة رداً على شكوى الإمارات (الوقحة)ضدنا وقد فوتنا على أنفسنا فرصة أن نشكوها وهي تتبوأ المقعد الممثل للدول العربيه في مجلس الأمن..

مطلوب منك السيد وزير الخارجية وحتى تتصاعد هذه الشكوى وتصل مداها عليك ان تودعها لدى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وأن يتم توجيه كل سفراء السودان في العالم أن يعملوا على توضيح الشكوى وأبعادها في الدول التي يعملون بها ويجب ياسيادة الوزير أن تعقد مؤتمراً صحفياً كبيراً لكل أجهزة الإعلام المتواجده في بورتسودان لمزيد من تقوية موقف السودان في هذه الشكوى العادلة..

هذه الشكوى يجب تدين دولة الشر التي ظلمت شعبنا وهدمت بلاده ، هذا كلمة حق ورجوله يحب أن نحي عليها الفارس ياسر العطا الذي جهر بها وطعن الفيل بدلاً من ضله كما فعل الكثيرين..

#ام_وضاح