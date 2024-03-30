



شلت معاك مفتاح بيتك ؟ … تمام …

كفى كذبا … كفى إفكا …

أولا : لا ينفك بعض الشامتين من أبناء دارفور يقارنون بين حروبهم وبين ما يحدث في الوسط ويبررون بأن هذه مثل تلك.

لا مقارنة فالحروب التي كانت بين عرب دارفور وزرقتها وعربها وعربها وزرقتها وزرقتها وماكان يتلوها من نهب وتهجير متبادل كانت بسبب صراعات الحواكير وثأرات وأحقاد تاريخية بينهم واستخدامها لتبرير ما يحدث لأهل الجزيرة إفك وبهتان وأحط دركات الكذب.



ثانيا : صور تهجير سكان قرى الجزيرة لا يشبهها في التاريخ القريب سوى تهجير عرب فلسطين في 48 وقد حملوا معهم مفاتيح بيوتهم وقد طمأنوهم إنها كلها شهرين وتعيدكم الجيوش العربية ثم توزعوا في مهاجر العالم في كندا والأرجنتين وأستراليا وغيرها ولا تزال مفاتيح بيوتهم معهم تتوارثها الأجيال.

#كمال_حامد 👓