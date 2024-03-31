🔴 ما علاقة كتيبة البراء بن مالك بالمقاومة الشعبية في السودان ؟!
ما علاقة كتيبة البراء بن مالك بالمقاومة الشعبية ؟! كتيبة البراء قوات خاصة تابعة لقوات الدفاع الشعبي سابقا والذي تم تغييرها لقوات الاحتياط .
شاركت عشرات الكتائب التابعة لقوات الدفاع الشعبي في المعركة بعدما أعلن القائد العام للقوات المسلحة التعبئة العامة والاستنفار .
جميع الكتائب تم دمجها بقوات هيئة العمليات وأخرى تقاتل مع قيادة المدرعات وأخرى مع العمل الخاص .
وجميع الكتائب لا تهتم بالترويج والإعلام المستمر وذلك لا ينطبق على كتيبة البراء بن مالك ، الإعلام مهم ولكن عند استخدامه بشكل غير سليم يكون خصما عليك خاصة في ظروف معقدة كالمشهد السوداني .
الأفضل للكتيبة والقائمين عليها انضمامها لهيئة العمليات او قوات الاحتياط التي يعطل عملها قادة الجيش وبالمقابل يشتكوا من تزايد التسليح الشعبي .
قدرات كتيبة البراء بن مالك أكبر من مجرد مقاومة شعبية هؤلاء مقاتلين قوات خاصة وكل مقاتل منهم مدرب بما يسمى المقاتل الشامل .
إن لم تنضم هذه الكتيبة وعاجلا لهيئة العمليات او يتم تفعيل قوات الاحتياط ( سيتم استهدافها بشكل مباشر ) ، ونخسر حينها كتيبة استراتيجية هامة .
محمد السر مساعد
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