شموخ: القحاتة عاوزين الناس ترضى بيهم في مستقبل البلد ويعملو معاهم جيش جديد!





الأسبوع الفات اعلنت الحكومة مسار جديد لإيصال المساعدات الانسانية للمحتاجين من المواطنين والسكان عموماً للبلد، ولاقليم دارفور خصوصاً “بورتسودان-الدبة-مليط-الفاشر” بعد استباحة الجزيرة بواسطتهم وتعطل شارع “بورتسودان-مدني-الأبيض-الفاشر”، برضو بالإضافة لمعبر أدري استثناءً، والطينة والجبلين وأشكيت ومطارات الأبيض وكادقلي والفاشر .. اول امبارح اعلن حاكم اقليم دارفور تدشين الطريق وانطلاق قافلة من الدبة، قامت مليشيا الإرهاب في مليط حشدت قوات لمحاولة السيطرة ونهب القافلة واستمرار تجويع وقتل السودانيين. فشل الكمين بسبب تدخل القوات الجوية السودانية والقوات الموجودة على الأرض.

اليوم اعلن موظفون دوليون في مجال الإغاثة انه مليشيا الإرهاب نهبت اغاثة كانت متوجهة لمواطنين في ولاية وسط دارفور واتضح انهم بينهبو مواد الاغاثة الغذائية ويطعموها للأبقار.. ديل ناس يفضلوا ان يجوع ويموت البشر على البهائم.. وبعد دة القحاتة عاوزين الناس ترضى بيهم في مستقبل البلد ويعملو معاهم جيش جديد!

يا لوضاعتكم ياخي!

Ahmad Shomokh