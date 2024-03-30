التهجير الممنهج والاحتلال !!





هذا ما تمارسه المليشيا في الجزيرة؛

كتبت بوستين الاسبوع الماضي اقول فيهما ان على أهل الجزيرة حمل السلاح والنفرة لمقاومة شعبية!!

غضب بعض أهل الجزيرة ولم يتقبلوا الكلام .

رضى من رضى ، وابى من ابى ؛ لن تخرجكم من هذه الورطة الا سواعدكم، وسواعدكم فقط

عموما قد بذلت لهم نصحي بمنعرج اللوى، فم تستبينوا النصح الا ضحى الغد !!

ولن اكون احرص منهم على أهلهم وارضهم وعرضهم (٠)

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يحدثنا الكباشي في ظل هذه الظروف عن تنظيم السلاح وعدم دخول صاحب الايدلوجيا في القتال!!

قوم لف ؛

قدر ما نقول نمنحكم بعض الثقة تخزلونا وتندموننا على الدوام ..

كل التحركات الإجابية من قادة الجيش تمت بضغط شعبي ، ولا تحرك ايجابي واحد تم بمبادرة منهم..

المهم..

اول ما ان تجد اشادات بقائد في الجيش من قبل القحاتة اعلم ان هنالك صفقة قد عقدت.

لا تثقوا في هذا العسكري ( الكباشي ) فهو ليس بأهل لها وان عدل موقفه لا هو ولا رئيسه.

ولكاني أرى انقلابا او تمردا يطيح بهولاء المتخازلين يتشكل !!

ننتظر ونشوف ؛

وليد محمد المبارك