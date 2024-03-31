ليس غريباً أن تفبرك إسكاي نيوز تقريراً.. المدهش أن تقرأه بحماس وفرح المذيعه السودانية تسابيح





ليس غريباً أن تفبرك إسكاي نيوز تقريراً كاذباً تطعن به الجيش السوداني في ظهره..

المدهش أن تقرأه بحماس وفرح المذيعه السودانية تسابيح خاطر..

لكن ما الذي يمكن أن نقوله لها (والبر) لايتجزأ و والعقوق معناه واحد ومن يتبرأ عنه (والده) ليس غريباً أن يتبرأ عنه وطنه..

بعتي وطنك بكم؟!



#ام_وضاح