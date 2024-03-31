أحمد عمر هاشم: تفسير الشيخ الشعراوي للقرآن الكريم جذب انتباه العالم لهذا السبب





قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن شيخ الأزهر الأسبق الدكتور عبد الحليم محمود كان لا يذهب مكتبه قبل أن يصلي ركعتين في مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه.

وخلال ظهوره في برنامج “مملكة الدراويش” الذي يُقدّمه الإعلاميّة قصواء الخلالي على قناة الحياة، أشار هاشم إلى أهمية ابن عمه الشيخ سعيد أبو هاشم في الساحة الدراويشية، حيث كان يلتقي بالإمام الأكبر الشيخ عبد الحليم محمود في مولد سيدنا الحسين، رحمه الله.

وبخصوص تفسير الشيخ الشعراوي للقرآن الكريم، أشار هاشم إلى أن هذا التفسير جذب انتباه العالم بأسره، برغم وجود العديد من التفاسير الأخرى، وذلك بفضل الروحانيات والموهبة العلمية التي كان يتمتع بها الشيخ الشعراوي، فهو كان يعمل بما علمه ورثّه الله عليه.

وأضاف هاشم أنه على الرغم من أن كل إنسان قابل للخطأ والصواب، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يُناقض في رأيه، ومن هنا يجب على البشر أن يتقبلوا أخطاءهم وصوابهم، وأن يراعوا إيجابياتهم وسلبياتهم. وأشار إلى أن برنامج “مملكة الدراويش”، الذي تُنتجه شركة “المتحدة” للخدمات الإعلامية، يستهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي والروحاني في مصر، وتاريخ الاعتدال الديني فيها، ومواجهة التطرف الديني والهجوم على الوسطية من قبل التيارات الإرهابية.

بوابة الأهرام