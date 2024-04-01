الجزيرة … أفظع من دير ياسين





حسب الأخبار والصور التي تترى فإن ما يحدث الآن إخلاء وتهجير قسري شامل لسكان جزيرة سنار بأسلوب وتكتيكات أسوأ من تكتيكات العصابات الصهيونية في فلسطين وهي ترتكب مذابح دير ياسين 1948م وغيرها ،

وكل يوم تأخير لا يصعب من تحرير قرى الجزيرة فقط بل سيجعل من تحريرها غير ذا قيمة ، لأن نهب أموال المواطنين وممتلكاتهم من مركبات وآليات ومحاصيل وتجريف محتويات البيوت سيجعل المواطن عاجز عن العودة وإذا عاد ربما يجد جدرانا لموقع كان إسمه البيت ولم يعد يصلح للحياة ولا للسكن.

وللمقارنة فإن عصابات الصهاينة وهي ترتكب دير ياسين كان هدفها واضح وهو إقامة دولة يهودية ، أما عصابات حرب أبريل 2023م فتزعم أنها تريد إقامة الدولة المدنية والديموقراطية.

#كمال_حامد 👓