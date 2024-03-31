مكي المغربي: رجعتوا منسقيات الإحتياطي الشعبي.. السودان بتحرر





باختصار:

1- رجعتوا منسقيات الإحتياطي الشعبي بوضوح وجدية، ونسيتوا قصة الكوزوفوبيا .. السودان بتحرر ومافي إرهاب بخش ولا سلاح بنتشر عشوائي. رفضتوا وراوغتوا .. الخطر قائم وماثل .. أيضا الشرطة الشعبية مطلوبة .. خاصة في المدن .. وخاصة للكادر النسوي والا في ثغرة في المجتمع فتحت خلاص، ولن تعود الأسر والمجتمعات لذات الوئام إلا بجهد قومي كبير يتجاوز الجيش والحكومة بكثير.

2- اشتغلتوا بالقضاء الوطني في مواجهة المليشيا واعوانها وفي مواجهة الدول والجهات المعتدية الخارجية، ورسختم الاحكام النهائية في الحق الخاص والعام .. ومعها فتحتوا الباب للتفاوض الشريف و(التدويل المتحكم فيه)، بي كدا الجبهة المعادية حا تنكسر. بدون كدا ما حا تنكسر إلا بتكلفة غالية وخسائر أكبر. حتى لو في دول مرحبة بالقفز للتصعيد الخارجي (لمصلحتها) فهي تعين السودان ولا بأس عليها، لكن الخطأ من السودان في تغييبه للقضاء الوطني، لأن هذا قراره وليس قرار من يساعده.

مكي المغربي