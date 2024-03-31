شهادة حول شهادة الحارس الشخصي للقائد مناوي





الشخص الذي فبرك خبر استهداف قوات مناوي في الخرطوم وقتل حارسه الشخصي بيتر في الكمين هذا الشخص حافظ كبير لتفاصيل حركة مناوي وقد اختار أن يؤديها في مقتل*!

*الحارس بيتر رغم أنه محارب شديد المراس ومقاتل شرس متدرب على كثير من فنون القتال ويستطيع أن يقضى على خصمه في لحظة بالضربة القاضية إلا أن بيتر من ناحية أخرى شخص لطيف خفيف الدم والروح تجمعه علاقة دفء حميمية بالقائد مناوي وتنقل الى كل من يقترب منه فبيتر عندما تلتقيه لا تملك إلا أن تحبه أما في الحرب فإن له كلام آخر!*

*اللطيف في الأمر ما قاله القائد مناوي في استاد القضارف عندما قال إنه وبعد أن سمع خبر مقتل بيتر التفت إليه ورفع له الفاتحة!*

*مد الله في أيام بيتر وهو على هذه الحالة اول من أكد لنا أن الشهيد حي ولا يموت !!*

بقلم بكرى المدنى