الرزيقات -بيان بالعمل !





*سعى بيان منسقية أبناء الرزيقات الصادر قبل أيام الى نفي علاقة القبيلة بالدعم السريع*

*الرزيقات أكثر قبيلة تضررت من الحرب الجارية ماديا ومعنويا*

*ماديا فقدت الرزيقات -ولا تزال- العديد من شبابها في المعارك المجنونة ومعنويا خسرت القبيلة بعض من سمعتها نتيجة إلباس البعض الحرب القائمة شكل وصوت الرزيقات!*

*لو أن راعي في بادية الرزيقات قال إن من يقاتلون اليوم في الدعم السريع من أبناء القبيلة لا يمثلونها وأنه وحده يمثل الرزيقات لكانت القبيلة ذلك الراعي الواعي*!!

*الرزيقات ليست في حاجة للرد على اتهامات مطلوقة كل مرة ببيان نفي ولكنها في حاجة الى بيان إثبات -بيان بالعمل – تحجز به الموقع الذي يليق بها في معركة الكرامة*

*الرزيقات قبيلة كبيرة ومؤثرة والسودان يحتاج منها موقفا على الأرض وليس بيانا على الورق*

*إن رمت الرزيقات بكل ثقلها في معركة الكرامة لتم طرد المرتزقة غدا من أرض الرزيقات وكل أرض السودان وتم القبض على الجناة في الدعم السريع من أبناء السودان من الرزيقات وغيرهم وتقديمهم للعدالة*

*السودانيون ينتظرون فزع الرزيقات الذي يقضى معهم على الدعامة والتمرد لا قبيلة له*

*بقلم بكرى المدنى*