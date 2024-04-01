مبارك أردول: الحبيب هشام بصحة ومعنويات جيدة إطمئننا على صحته وتجاذبنا أطراف الحديث عن مستقبل السودان بعد الحرب

كنا في زيارة اجتماعية للاخ والحبيب هشام عبدالرحمن صديق عضو المكتب السياسي لحزب الأمة القومي المشهور بهشام عزازة مع عدد من الرفاق والأحباب، هشام أصيب في رجله وبترت بسسب الإصابة التي تعرض لها من قبل مليشيا الجنجويد بولاية الجزيرة.

الحبيب هشام بصحة ومعنويات جيدة إطمئننا على صحته وتجاذبنا أطراف الحديث عن مستقبل السودان بعد الحرب وما خلفته الحرب من آثار اجتماعية خاصة في ولاية الجزيرة وولايات دارفور وكردفان، وعن كيف يمكن بناء مجتمع معافى بعد الحرب، إننا نتضامن مع جميع اهلنا في السودان لما تعرضوا له من انتهاكات وجرائم فظيعة، نعاهدهم ان لا يفلت أي من الجناة من العقاب مهما صغر وعظم جريمته، ولن تسقط اي جريمة بحق المواطنين بالتقادم … نتمنى عاجل الشفاء للحبيب هشام وننقل كفاراتنا لجميع أهله وزملائه.