حركة العدل والمساواة السودانية تجدد ادانتها لجرائم مليشيات الدعم السريع في ولاية الجزيرة وتؤكد عزمها تحرير كل شبر من تراب الوطن





ما زالت مليشيات الدعم السريع سادرة في انتهاكاتها الفظيعة ضد المواطنين العزل في قرى ولاية الجزيرة وتمارس ضدهم ابشع صنوف التنكيل وسلب ونهب الممتلكات واجبار المواطنين على ترك قراهم وتهجيرهم قسريا بصورة ممنهجة.

تدين حركة العدل والمساواة السودانية الانتهاكات والجرائم الجسيمة ضد المواطنين التي ترتكبها هذه المليشيات بحق المواطنين العزل و تجدد الحركة موقفها الرافض لاستهداف المدنيين و تؤكد ان معركة الدفاع عن المدنيين و أموالهم و َاعراضهم مسؤولية أخلاقية ووطنية على جميع الشرفاء من أبناء الوطن.

كما تؤكد الحركة انها ماضية وبعزم ومع جميع الشرفاء من أبناء الوطن في مسيرة الدفاع عن المواطنين العزل ومقدرات الوطن وان قواتها التي تتقدم الصفوف الان في مسارح العمليات المختلفة ستمضي بكل عزم وقوة في تطهير أي شبر من تراب هذا الوطن العزيز من دنس المليشيات ومن تقف خلفهم من قوى الشر التي لا تريد خيرا للسودان واهله.

المجد والخلود للشهداء الابرار والنصر للسودان