ضبط شخص حاول غسل 30 مليون جنيه حصيلة إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي





تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية المصرية، بالتنسيق الوثيق مع الجهات الأمنية ذات الصلة، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد فرد من جنسية إحدى الدول، والذي يقيم في محافظة الجيزة، بسبب قيامه بغسل الأموال التي حصل عليها من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولته إخفاء مصدرها وتشويهها بالصبغة الشرعية، بالإضافة إلى تزييفها لتظهر كمالكات لكيانات مشروعة، من خلال شراء العقارات والمحلات التجارية والسيارات، وتأسيس الشركات.

تقدر قيمة الأموال التي تم غسلها من قبل المتهم بحوالي 30 مليون جنيه مصري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لبدء التحقيقات اللازمة في الواقعة.

الشروق نيوز