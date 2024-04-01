🔴 ما سكت عنه بيان تقدم في إدانة إلجنجويد





أصدرت تنسيقية القوي الديمقراطية المدنية (تقدم) بيانا أدان انتهاكات الجنجويد بولاية الجزيرة.

لفت نظري إشارة البيان لقوات متحالفة مع الجنجويد تشارك في الجرائم . ما هي هذه القوات المتحالفة مع الجنجا التي لم يسمها البيان وسعي لتحميلها جزءا من أوزار الجنجويد؟

كما قال البيان أن جرائم الجنجويد “غير مقبولة او مبررة وتعد خرقاً للإلتزامات الموقع عليها بين تنسيقية القوي الديمقراطية المدنية “تقدم” وقوات الدعم السريع في اعلان أديس ابابا المشترك في يناير 2024م عموماً والأحكام الخاصة بحماية وضمان سلامة المدنيين، والعمل على إرجاعهم لبيوتهم وأماكن سكانهم.”

وطالب البيان الجنجويد “بالاعتراف بهذه الجرائم والالتزام التام بعدم تكرارها ووقفها بشكل فوري وحاسم وإتخاذ إجراءات شفافة وعلنية تجاه كل مرتكبي التجاوزات وتقديمهم لمحاكمة علنية وعادلة وجبر ضرر الضحايا وتعويضهم.”

ما لم يقله البيان هو ماذا ستفعل تنسيقية تقدم في حال فشل الجنجويد في الاستجابة لمطالبها أعلاه واستمرارهم في خرق ما ورد في إعلان أديس الذي قدم الجنجويد للمحيط الأقليمي كقوة راشدة ذات مشروعية سياسية واخلاقية؟ هل ستلغي تقدم أتفاق أديس؟ هل ستجمده؟ أم هل ستطنش وتستمر في اتفاقها مع الجنجويد؟

معتصم اقرع

