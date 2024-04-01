د. عنتر حسن: كلمات أقل ما يمكن وصفها بأنها هزيلة





(تقدم) يتقدم أمس باستنكار ويدين قوات الدعم السريع للانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها في ولاية الجزيرة بكلمات أقل ما يمكن وصفها بأنها هزيلة، بعد أن طفح الكيل وبلغت الاعتداءات والدماء تنزف من النساء والحرائر والابرياء العزل، مرات بالضرب المبرح واحيانا السحل وانتهاك للعروض وقتل المعاقين واهداراً للدماء وامتهاناً للكرامة .

وخرجت كلمات البيان واهنا بلا روح ، وخاطبوا الدعم أن ما يحدث في الجزيرة هو خرق للاتفاقية أو الالتزامات التي تمت بين تقدم والدعم السريع في يناير ٢٠٢٤م في أديس أبابا بأثيوبيا… وكان من باب أولى لهم ولحفظ ماء وجههم أن يتخذوا موقف واضح ويقولون للدعم السريع أنه لا اتفاق بيننا وبينكم في شئ لأن ما تفعلونه تجاه المواطنين في الجزيرة هو سلوك مجرمين ونهابة فقط ولا يمكن أن نتفق مع مجرم أو سارق،

أما بعد كل ما يحدث في الجزيرة يقولون لهم في بيان إن ما تفعلونه مخالف لاتفاقهم معهم فهذا مجرد ادرار عطف الآخرين بحياء وخجل وهذا بالتأكيد مرفوض من قبل غالبية الشعب.

د. عنتر حسن