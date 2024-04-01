🔴 فيديو: رسالة ام قرون.. كلامك زين يا اختي





رسالة ام قرون

كلامك زين يا اختي

ونحن كلنا فرقتنا العافية وفيه غبن وكراهية للجنجويد ..

دي الرسالة المفترض تكون من اول يوم .. بعدما مرتزقتكم وأجانب غرب أفريقيا كملوا، وجنود الحركات المسلحة الغدرتوا بيهم كملوا وأصبح الموت تجي في أولادكم عرفتو أن القتال ما بيجيب سلطة وما بيجيب حكم ..



نحن معاكي في كل كلمة قلتيها لكن الجهة البتخاطبها هو قائدكم الذهاب خارج السودان واشعل الحرب وليست الحكومة يا اختي .. ولا بد أن يحاسبوا على القتل والاغتصاب والخراب والدمار اللحق البلد..

د. حسن عنتر

