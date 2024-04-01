عيساوي: انتهاكات الجزيرة





فيديوهات صارخة وثقها أصحابها بغباء لا يحسدون عليه. توضح انتهاكات المرتزقة لقرى الجزيرة. عفوا أهل الجزيرة إنه الحكم الراشد المزعوم الذي أتى به أولادكم :عرمان وسلك وأبو تفة (الواجهة السياسية للمرتزقة) لتطبيقه عليكم.

وهي كذلك أنموذج الديمقراطية التي كافأت بها مريومة قاعدة حزب الأمة بالجزيرة. وربما تكون أيضا صورة مستقبلية لرؤية الحزب الشيوعي لحكم الطبقة الكادحة. والغريب في الأمر تلك الإنتهاكات تمت في وجود حكومة الجنجاتقزم التي تم تشكيلها قبل أيام برئاسة صديق موية الأنصاري.

بهذا يمكننا القول: (بأنه كفى الله الشعب السوداني مؤنة البحث عن عورات القوم). لقد تعرت الجنجاتقزم في رابعة النهار. وبذا سقطت جميع أوراق التوت التي غطت بها سوءتها منذ سقوط البشير. وخلاصة الأمر رسالتنا لأهلنا بالجزيرة صبرا فإن موعدكم النصر القريب. وقد عزم الجيش الوصول لصنعاء (مدني) وإن طال السفر.

د. أحمد عيسى محمود

عيساوي

الأحد ٢٠٢٤/٣/٣١