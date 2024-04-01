رأي ومقالات

حكاية حزينة: الجنجويد قالو للناس خلاص نريحكم منه !!لك أن تتخيل الخِسة والدناءة الفي المليشيا

2024/04/01
الجنجويد
الجنجويد

الجنجويد في استباحتهم لقرية (الولي-الحلاويين) وجدوا واحد (ذو احتياج خاص/ من اصحاب الهمم) – اسمه الباقر محمد الضو.
الجنجويد قالو للناس الزول دا مالو ؟
قالو ليهم ربنا خلقو كده.
الجنجويد قالو للناس خلاص نريحكم منه !!
وعمرو سلاحهم وقتلوه وقتي.

في ٢ من الشباب احتجوا علي مقتل الباقر -الجنجويد عمَّرو سلاحهم و قتلوهم برضو .
لك أن تتخيل الخِسة والدناءة الفي المليشيا.
اللهم آرنا فيهم عجائب قدرتك ببركة رمضان.

#تعديل:
١/تم اضافة اسم الشهيد وصورته كما وضَّح أحد أبناء القرية بالتعليقات ادناه.
٢/ الشهيد غير كفيف.

Ahmed El-tayeb Babiker

مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/04/01