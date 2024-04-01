حكاية حزينة: الجنجويد قالو للناس خلاص نريحكم منه !!لك أن تتخيل الخِسة والدناءة الفي المليشيا





الجنجويد في استباحتهم لقرية (الولي-الحلاويين) وجدوا واحد (ذو احتياج خاص/ من اصحاب الهمم) – اسمه الباقر محمد الضو.

الجنجويد قالو للناس الزول دا مالو ؟

قالو ليهم ربنا خلقو كده.

الجنجويد قالو للناس خلاص نريحكم منه !!

وعمرو سلاحهم وقتلوه وقتي.

في ٢ من الشباب احتجوا علي مقتل الباقر -الجنجويد عمَّرو سلاحهم و قتلوهم برضو .

لك أن تتخيل الخِسة والدناءة الفي المليشيا.

اللهم آرنا فيهم عجائب قدرتك ببركة رمضان.



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١/تم اضافة اسم الشهيد وصورته كما وضَّح أحد أبناء القرية بالتعليقات ادناه.

٢/ الشهيد غير كفيف.

Ahmed El-tayeb Babiker