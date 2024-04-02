داعش السودان هي مليشيا الدعم السريع !!





اها عشان نجيكم من الاخر ؛

يحاول القحاتة جاهدين ان يبصموا المقاومة الشعبية التي انتظمت لقتال مليشيا الجنجويد بكل الفظائع ، واخر دعواهم ان من يقاتل في صفوف المقاومة دواعش!!

فلنفرض ان هذا صحيحا ، ما الذي يمكن أن تفعله داعش أكثر من الذي تفعله الان مليشيا الجنجويد التي تدعمها قحت سياسيا !!

يعني سيقتلون الناس مرتين أكثر من الدعم السريع الذي يقتلهم مرة واحدة، ام سيغتصبوهم بتكنيك جديد مثلا !!

داعش السودان هي هذه المليشيا التي تدعمونها !!

فان كانت داعش الحقيقية تقاتل في السودان في صفوف المقاومة الشعبية ضد الجنجويد فنقول لها :

شكرا داعش فقد كنتم افضل من القحاتة الخونة !

اها المافي شنو !؟

وليد محمد المبارك احمد