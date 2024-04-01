الجزيرة الآن وقبل فوات الأوان!!





موضوع الجزيرة قتل بحثا وتحليلا وتلاوما ووعدا ووعيدا والحال لا يحتمل والحال لا ينتظر!

عمليا وبالجهد الشعبي لابد من فتح معسكرات لجمع الشباب في الولايات الأخرى بهدف الترحيل للقتال في الجزيرة بدون اي تسويف أو تطويل والبداية بالجاهزين نفسيا وبدنيا

المعسكرات لازم تمول بسخاء وعطاء من كل الناس /العوام قبل رجال الأعمال

القتال في الحد الأدنى لو نجح في حماية الناس وكف اذى المرتزقة وردعهم مطلوب في هذه المرحلة وان لم تبلغ المقدرة درجة تحرير الأرض

المطلوب الآن وقبل فوات الأوان نجدة ناس الجزيرة وليس أي حديث آخر

فعل فقط وفعل على الأرض وبعدها الناس ممكن تتناقش وتتحاسب

بقلم بكرى المدنى