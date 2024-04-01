



إن أوجب واجبات القوى الوطنية السودانية بمختلف تياراتها في الوقت الراهن هي :

دعم و مساندة القوات المسلحة في (معركة الكرامة) و هي تتصدى لأكبر مؤامرة تتعرض لها بلادنا عبر تأريخها تستهدف إنسانها و أرضها و بنياتها من قبل قوى الشر الإقليمية و الدولية و المليشيا المتمردة المجرمة الإرهابية و جناحها السياسي (قحت/تقدم) !!

دعم و مساندة قواتنا المسلحة يعتبر واجبا مقدسا و فرض عين على كل سوداني وطني أصيل و غيور على بلاده و هو واجب لا يدانيه واجب ، و أي حديث أو عمل غير ذلك في هذا التوقيت و المعركة ما تزال مستمرة بالتأكيد يصب في مصلحة المؤامرة و أهدافها و يؤثر سلبا على أداء قواتنا في الميدان !!

كامل الثقة في قيادة القوات المسلحة و هي تدير معركة معقدة و مدعومة تمالأت عليها قوى الشر ، و تعمل وفق إستراتيجية حققت أهدافها في المراحل الماضية و ستبلغ غاياتها النهائية بهزيمة كاملة و حسم للتمرد قريبا بإذن الله !!

بعد حسم التمرد لكل حدث حديث أما الآن فلا صوت يعلو فوق صوت المعركة (الحصة وطن)

#دعم_جيشنا_واجب_مقدس

#كتابات_حاج_ماجد_سوار

31 مارس 2024