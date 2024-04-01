



ما حبا فينا ولا رأفة بحال اهلنا في الجزيرة تلك التصريحات التي تروج لها قحت فلا تنقادو خلفها دون أن تفهموا مخططاتهم فالدعم السريع في الاونة الاخيرة اصبح اكثر ضراوة مع اهل الجزيرة ويقوموا ببث الانتهاكات التي تحدث للمواطن بأنفسهم ولا ارى اي مبرر لذلك التصرف غير انهم يريدون من ورائها الفتنة وانقاص دور الجيش فالدعم السريع هو الآن في أشد حالات ضعفه وما يقوم به من انتهاكات كان في ما مضى يسعى جاهدا لإخفائها والان يعرضها على الملأ في كافة المواقع الاسفيرية ما هو إلا سعيا منه لكسب الشارع العام ضده حتى يثور مواطن الجزيرة ويحمل الجيش المسؤولية فيما يدور وبالتالي وتبعا لذلك تكثر الاقاويل ويفقد الجيش التفاف الشعب حوله وتبدأ الفتنة وينقسم الجيش فيما بينه في الوقت الذي هو اشد الحوجة فيه للشعب والشعب كذلك اشد حوجة فيه للجيش

الدعم السريع الآن في كل المحاور بات ما بين غاب قوسين او ادنى وما يدور الآن في مصفاة الجيلي لم يجد الدعم السريع اي حيلة للفكاك منه غير خلق الفتنة ليستطيع الخروج منه ولعلمكم ان مصفاة الجيلي بها عدد كبير من قادة الدعم السريع وبعض افراد دولة الامارات وما يفعله الدعم السريع الآن هو اشغال الجيش بالجزيرة لتشتيت الجيش

فاحذروا من الانقياد خلف اجندة تخدم الامارات والتمرد دون أن تدروا

ابن ود مدني Kamal Salah Alshehawy