



سكاي نيوز تتراجع خطوة عن الكذب وتتقدم خطوتين..

قالت قناة سكاى نيوز إن خطأ فى المونتاج لثوان لا يؤثر على تقريرها (الصلب)..!!

وانها ستستمر فى تغطية أخبار السودان بكل شفافية…



ومن المعيب أن تقلل قناة تلفزيونية إخبارية عن تأثير (كسر من الثانية) أو لمحة أو غمزة أو إشارة فى الدلالة والتأثير ، ناهيك عن ثوان عديدة ، بكل تاثيراتها وظلالها ؟..

ولا أدري كيف تأخرت القناة 3 أيام لتكتشف هذا الخطأ ؟..

إنها محاولة تغطية الكذب بمزيد من الخداع والمراوغة ، لإن الذين أضنى نفسه بالبحث لتقرير يعود الى 2016م ليس خافيا عليه الغرض والهدف..

ولو أن للقناة مصادر قوية لما أضطرت للإستعانة بإرشيف زائف..

د.ابراهيم الصديق علي

ابريل 2024م