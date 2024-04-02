رأي ومقالات

🔴 ماتفرح به قحط من أحاديث الكباشي يوم الأربعاء يعود وينزعه منها ياسر العطا يوم الخميس

2024/04/02
ياسر العطا،كباشي،البرهان

( فلفلت)
> ماتفرح به قحط من أحاديث الكباشي يوم الأربعاء يعود وينزعه منها ياسر العطا يوم الخميس فيملأ بكاؤها بقية أيام الإسبوع

> مابين الإشادة بالكباشي ونقد العطا أصيبت قحط بانزلاق غضروفي مزمن
> انتهى تحالف الحرية والتغيير الذي عارض لثلاثين سنة وحكم لمدة سنتين..

تحول إلى شئ مثل كرة الشراب يلعب بها عساكر السيادي( قيم فلفلت ) دون أن تقع ( كاباتهم ) من رؤوسهم ) ….

حسن اسماعيل
حسن اسماعيل
حسن إسماعيل
٢ أبريل ٢٠٢٤م

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