رأي ومقالات
🔴 ماتفرح به قحط من أحاديث الكباشي يوم الأربعاء يعود وينزعه منها ياسر العطا يوم الخميس
( فلفلت)
> ماتفرح به قحط من أحاديث الكباشي يوم الأربعاء يعود وينزعه منها ياسر العطا يوم الخميس فيملأ بكاؤها بقية أيام الإسبوع
> مابين الإشادة بالكباشي ونقد العطا أصيبت قحط بانزلاق غضروفي مزمن
> انتهى تحالف الحرية والتغيير الذي عارض لثلاثين سنة وحكم لمدة سنتين..
تحول إلى شئ مثل كرة الشراب يلعب بها عساكر السيادي( قيم فلفلت ) دون أن تقع ( كاباتهم ) من رؤوسهم ) ….حسن إسماعيل
٢ أبريل ٢٠٢٤م
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