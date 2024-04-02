



القراصة … ومذبحة الدرادر …

مشاريع طرمبات بحر أبيض !

لفت نظري أنهم استباحوا القراصة والدرادر ..

القراصة هي بلد شهيد ثورة أكتوبر 1964م القرشي وفيها قبره وكانت قد صدرت طوابع تذكارية تحمل صورته.

في خبر مذبحة الدرادر أن سيارتهم وقعت في الترعة فأرادوا انتزاع سيارة بدلا عنها فرفض السكان وهنا كانت بداية الصدام.

كلمة ترعة لفتت نظري ، وحين ذهبنا لجوجل إيرث وجدنا المعلومات التالية :

أولا الترعة ليست من ترع مشروع الجزيرة بل هي من ترع مشروع من مشاريع الطرمبات في بحر أبيض.

قريتي القراصة والدرادر قريبتين جدا وكلتيهما على شاطئ بحر أبيض الشرقي والقريتين داخل نفس المشروع الزراعي ، وتوجد طرمبة المشروع على البحر جنوب القراصة ومنها تمتد الترعة الرئيسية عبر القراصة أولا ثم تواصل إلى أن تمر عبر قرية الدرادر ثم شمالا إلى أقصى نهاية المشروع.

هذا يحملنا على الشك أن ما يحدث من استباحات لا تستهدف إخلاء قرى مشروع الجزيرة فقط بل ستنتقل لقرى مشاريع الطرمبات على بحر أبيض ، والله أعلم.

في التعليقات رابط مقال سابق عن الشهيد القرشي والقراصة.

#كمال_حامد 👓