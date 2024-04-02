البيان الذي أصدرته قناة إسكاي نيوز العربية؛ غير مهني ولا يحترم التقاليد المرعية





البيان الذي أصدرته قناة إسكاي نيوز العربية؛ هو بيان غير مهني ولا يحترم التقاليد المرعية لدي المؤسسات الإعلامية ذات الرسوخ، ووفق هذا البيان فقد ثبت أننا بين يدي مؤسسة إعلامية فاقدة للمصداقية وغير جديرة بالاحترام والثقة:

○ انطوى على لغة التحدي لجهة لا ينبغي أن تكون القناة في موقف التحدي لها وهي وزارة الخارجية السودانية.

○ استخدمت القناة مفردات تؤميء إلي الاستخفاف بوازرة الخارجية.

○ عدم الاعتراف على نحو صريح بالخطأ الذي هو عماد التقرير وركيزته، يهدم مصداقية المؤسسة، ويحولها إلي أداة تضليل وتزييف.

□ اتمنى أن يكون موقف المقاطعة هو الموقف المتخذ حيال هذه القناة، وهو ما يمليه الحس الوطني.

عصمت محمود أحمد