🔴 السودان كله وليس عطبرة وحدها.. كيف سيتعامل مع مليشيا التمرد وأعوانها في الولايات المختلفة؟





• تقبل الله الشهداء الذين صعدت أرواحهم مساء الثلاثاء بعد هجوم غادر علي مناسبة الإفطار الرمضاني التي نظمتها ودعت لها مجموعة شباب البراء بن مالك ..

• ما حدث مساء اليوم بمدينة عطبرة أكبر من هجوم بطائرة مسيرة أو صاروخ من عرض البحر أو طائرة من الطائرات المُذخرة التي تملأ فضاء كل دول مناطق الحروب والنزاعات ويتم عبرها تنفيذ عمليات وضربات عسكرية نوعية يتجاوز مداها دائرة إنشطار وشظايا المسيّرة أو الصاروخ الموجه .. أو المحدد ..

• ماحدث اليوم بعطبرة ضربة موجعة لترتيبات تأمين ولاية مثل نهر النيل وإشارة إنذار حمراء إلي كل الولايات التي تركت تشديد الإجراءات الأمنية وإنصرفت إلي مناشط وفعاليات مدنية صرفت الناس عن التعبئة والركون إلي قديم حليمة !!

• عقب حادثة التفجير في قلب عطبرة مساء اليوم أسفرت حملة مداهمات عاجلة قامت بها الأجهزة الأمنية هناك عن ضبط أعداد منظمة لمواطنين جنوبيين وأثيوبيين وبنغاليين وأعداد أخري ثبت إنتماؤهم لمليشيا التمرد السريع !!

• حدث هذا مساء اليوم بمدينة عطبرة !!

• وقبلها بأيام تم ضبط خلية أدلت بإعترافات صادمة أنها مكلفة بتنفيذ عمليات نوعية داخل ولاية نهر النيل تستهدف قيادات عسكرية وأمنية وسياسية !!

• الأجهزة الأمنية داخل عطبرة كانت علي علم بهذه المعلومات ومع هذا صادقت علي طلب مجموعة البراء بتنفيذ حشد الصالة بحضور رموز المجتمع العسكري والأمني والمجتمعي بمدينة عطبرة مع حضور نوعي من خارج الولاية !!

• لايزال الوقت مبكراً للحديث عن تفاصيل ماحدث .. والمطلوب أن تحدد الأجهزة المختصة حقيقة ما حدث بدقة متناهية حتي يحدد السودان كله وليس عطبرة وحدها كيف سيتعامل مع مليشيا التمرد وأعوانها وخلايا النائمة في ولايات السودان المختلفة ..

عبد الماجد عبد الحميد

