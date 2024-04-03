تطوير او تأهيل مستشفى البرقيق لن يكون إلا بتفكيك اللوبيات الموجودة فيها!!





هذه حقيقة !! ونحن نخاطب القائمين على أمر مستشفى البرقيق، ما نراه وما نسمعه عار على جبينكم، كيف تكون صورة المستشفى بهذا الصورة من الاوساخ والفوضى في تشييد مباني بدون اي مشاورة هندسية، ولا بد أن يكون هنالك تحقيق شفاف في ما سمعناه من تسجيل ومداخلات في قروب (مبادرة تأهيل مستشفى البرقيق) من تجاوزات خطيرة من أحتكار ممرض بالمستشفى عدة مناصب بما فيه أمين مجلس أمناء!!! ومعروف أن مجلس الأمناء جهة تطوعية يكون من مواطنين خارج المستشفى ولا علاقة له بالكوادر العاملة بالمستشفى بهدف دعم شعبي للمستشفى، وكذلك ما قرأناه من فساد الأكشاك التابعة للمستشفى ومشاركة أفراد عاملين في المستشفى في هذا الفساد، والتحقيق أيضا من فضيحة وجود أجهزة قياس ضغط جديدة ومسحوبة منها الزئبق ومعروف لاي شخص في المنطقة استخدامات الزئبق، وهذه جريمة كبيرة جدا ولا بد ان يتم معاقبة الإدارة و مسؤول المخزن والشخص الذي باع أو اهمل في موارد المستشفى لأهداف خاصة .. واين الأجهزة الجديدة التي دخلت الاقسام ؟!! وكيف ان اقسام تم تجهيزها بكامل أجهزتها الان مغلقة ولا تعمل لعدم وجود أجهزة ؟!! اين ذهبت الاجهزة التي دخلت المستشفى سواء ما تم جلبها عن طريق لجان بالمهجر أو من وزارة الصحة ؟!!! على وزارة الصحة بالولاية أن تكون حريصة في جلب إدارة طبية جديدة حازمة في إدارة المستشفى من مدير عام ومدير طبي ومدير اداري، لهم خبرة في الإدارة الطبية، يتقون الله في المال العام، ويكونوا اول مهامهم إجراء تحقيق في استرداد موارد المستشفى المنهوبة حتى ولو لجأوا للمحاكم، واين ذهبت موارد المستشفى المالية في العلاج والمعمل ودخل البوابات وايجار المحلات أو الاكشاك؟!!!

وهل موارد المستشفى وصلت من السوء بحيث لا يستطيعون نظافة المستشفى والمستشفى كما نراه تحول (لكوشة) قمامات !!! ، ونتمنى ايضا من كل لجان المناطق القريبة المستفيدة من المستشفى من مناطق ابوفاطمة وكبرنارتي وسقدان شرق وكرمة النزل وجزيرة بدين والحلة الجديدة وكرمة شمال والوسط والجنوب، والبرقيق و القوز وآرتقاشا الجزيرة ومنطقة شيخ منور وحارات البرقيق الأولي والتانية والثالثة والرابعة، لجان هذه المناطق عليهم تحديد شخص مناسب بعيدا من هوس السياسة فقط يكون شخص كفو وصادق وحازم ومتعلم وله حكمة في التعامل مع الاخرين ويستطيع جلب الدعم من آبناء منطقته ليكون عضوا في لجنة امناء المستشفى حتى لا تكون اللجنة غالبية اعضائها من منطقة محددة ولا يعمل منهم إلا شخص أو شخصين والاخرين يكونوا مجرد ديكور لتزيين اللجنة ولا يفعلون شيئا، ويتم منح لجنة الامناء بطاقات امناء مستشفى البرقيق ولهم حرية الدخول للمستشفى في أي وقت يشاؤون وينقلون معاناة وشكاوى المواطنين تجاه المستشفى للإدارة، ولا يحق لهم التدخل في شؤون الإدارة، وينحصر دورهم في نقل معاناة اهلهم من خدمات المستشفى ودعمها شعبيا، غير هذا فسيكون المستشفى في يد (لوبي) يستفيدون من موارد المستشفى استفادة شخصية وسيقفون صدا منيعا ضد أي تغيير في المستشفى أو تطوره، ولن نجني الا ما نراه من حال المستشفى البائس ..

د.عنتر حسن الشريف