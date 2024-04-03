مُسيرة عطبرة !!





> قلنا مرارا…. حكومة حرب وقانون طوارئ وتشديد في الإجراءات الأمنية

> لو كنا مستضيفين كأس العالم لكنا متشددين في القوانين والإجراءات الأمنية. .. فماذا ونحن عندنا تمرد مدعوم نكافح فيه منذ عشرة أشهر…

> حكومة حرب لاينام وزراؤها ولايتثاءبون… وقانون طوارئ صارم وحاسم…

> مسيرة عطبرة كان يمكن أن تكون في بورتسودان…. !!

> لاتتهاونوا وتهدروا انتصارات الجيش بحكومات ولائية ومركزية كرتونية وأجهزة أمنية مغلولة اليد

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الحصيلة الأولية لشهداء المسيرة في عطبرة ٨ شهداء و٢٠ جريح / مصادر صحفية غير رسمية

حسن إسماعيل