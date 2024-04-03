عائشة الماجدي: أنا ضد سحب التراخيص وطرد القنوات الفضائية الخارجية





قرار سحب التصاريح خاطئ إذا حدث

قد يختلف معاي البعض او يتفق لكن دا رأيي أنا ضد قفل وإلغاء تراخيص القنوات الخارجية خالص ..

من الأحسن إنك تتناقش مع القناة حول سياستها تجاه بلدك وتضع لها خطوط حمراء وتفرض عليها أن لا تتجاوز الخطوط حفاظاً علي هيبة وسيادة دولتك ..

لكن أن تلغي تصريح قناة او تقفل مكتب هذا الأمر غير جيد من وجهة نظري وبخلي القناة تحنق عليك وتشيل معلوماتها من عدوك وممكن تشتغل ضدك تاني بالدرب العديل وتشتغل أعلام موجه وأنت ما عندك أعلام معاكس يرد الصاع صاعين ليها ،،

إذا كانت القناة ممكن تغلط في حق بلدك مرة ف بعد سحب التصريح او طرد القناة القناة ح توسع مدارك وزوايا شوفها ضدك تماماً وتحول سياستها الي سياسة الانتهاك المرئي والسمعي عادي ..

المهم أنا ضد سحب التراخيص وطرد القنوات الخارجية وعلي المسؤولين في حكومة السودان مراجعة القرار والعمل بالسياسة الناعمة تكسبوا يا سادة ..

ما توسعوا دائرة العداء الإعلامي الخارجي يا وزير الإعلام جراهام عشان القصة دي ما الببساطة دي وعواقبها ما مريحة خالص والاعلام أقوي من السلاح …

عائشة الماجدي