



قرار الإيقاف : ضرورة المراجعة

أعتقد أن هذا القرار جانبه الصواب فى كثير من النواحي:

أولا: أداء قنوات العربية والحدث متوازن فى كثير من جوانبه ، و أخص هنا أداء مديرة مكتب السودان والمراسلين ، فقد كانوا حريصين على الجانب المهني ولديهم مبادرات وتغطيات أستحقت الاشادة والتقدير..

ثانيا: تحيزات القنوات الفضائية أمر معلوم ، وتتم مدافعته بالتصحيح والمراجعة والتواصل ، والأمر نسبي ، خاصة إذا كان جزء من سياسات المحطة التحريرية ..

وثالثا: اتفهم قرار إيقاف قناة سكاي نيوز بعد مغالطاتهم وعدم إعترافهم بالخطأ ، وتمسكهم بموقف وكأنهم فى حالة منافسة مع مؤسسات الدولة..

ورابعا: غالب المواطنين اصبحت لديهم حصانة بخصوص التلقى الإنتقائي ومعرفة توجهات القنوات الفضائية فلا تضيرهم محاججات المستضافين فى هذه القنوات..

وخامسا: لم تعد مكاتب القنوات هى المصادر الوحيدة الأخبار والمعلومات ، أصبحت هناك منابر متعددة ووجود مكتب أفضل لضمان توفر التواصل..

وسادسا: القرار جاء بعد ما يقارب العام من الحرب ، ولم تعد وسائل الإعلام بذات شراسة الأيام الاولى وحساسيتها..

آمل مراجعة قرار إيقاف قناتي العربية والحدث بأعجل ما تيسر..

د.ابراهيم الصديق على

3 ابريل 2024م