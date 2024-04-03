آمل مراجعة قرار إيقاف قناتي العربية والحدث بأعجل ما تيسر
قرار الإيقاف : ضرورة المراجعة
أعتقد أن هذا القرار جانبه الصواب فى كثير من النواحي:
أولا: أداء قنوات العربية والحدث متوازن فى كثير من جوانبه ، و أخص هنا أداء مديرة مكتب السودان والمراسلين ، فقد كانوا حريصين على الجانب المهني ولديهم مبادرات وتغطيات أستحقت الاشادة والتقدير..
ثانيا: تحيزات القنوات الفضائية أمر معلوم ، وتتم مدافعته بالتصحيح والمراجعة والتواصل ، والأمر نسبي ، خاصة إذا كان جزء من سياسات المحطة التحريرية ..
وثالثا: اتفهم قرار إيقاف قناة سكاي نيوز بعد مغالطاتهم وعدم إعترافهم بالخطأ ، وتمسكهم بموقف وكأنهم فى حالة منافسة مع مؤسسات الدولة..
ورابعا: غالب المواطنين اصبحت لديهم حصانة بخصوص التلقى الإنتقائي ومعرفة توجهات القنوات الفضائية فلا تضيرهم محاججات المستضافين فى هذه القنوات..
وخامسا: لم تعد مكاتب القنوات هى المصادر الوحيدة الأخبار والمعلومات ، أصبحت هناك منابر متعددة ووجود مكتب أفضل لضمان توفر التواصل..
وسادسا: القرار جاء بعد ما يقارب العام من الحرب ، ولم تعد وسائل الإعلام بذات شراسة الأيام الاولى وحساسيتها..
آمل مراجعة قرار إيقاف قناتي العربية والحدث بأعجل ما تيسر..
د.ابراهيم الصديق على
3 ابريل 2024م
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