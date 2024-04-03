طبيبة: منتجات الألبان تحمي من الميكروبات الضارة وتدعم صحة الجهاز التنفسي والفم





تشير الدكتورة إينا إيونوفا، الأستاذة المساعدة في قسم تكنولوجيا الحليب ومنتجات الألبان وصناعة الجبن في الجامعة الروسية للتكنولوجيا الحيوية، إلى أنه لا يُفضل تمامًا التخلي عن استهلاك الحليب.

وبحسب رأيها، فإنه من غير الناجح تجاهل دور منتجات الألبان في التغذية اليومية، خاصة بالنسبة للأطفال الذين يحتاجون إلى الفوائد الغذائية التي تقدمها منتجات الألبان لنموهم الصحي والتطور. إذ تحتوي هذه المنتجات على العديد من العناصر الغذائية الهامة مثل المعادن والفيتامينات والكربوهيدرات.

توضح في حديثها لـ Gazeta.Ru: “يمكن أن يُعتبر الحليب ومنتجات الألبان جزءًا مهمًا يشكل ما يصل إلى 40٪ من النظام الغذائي اليومي للفرد. وبفضل البروبيوتيك الموجود في منتجات الألبان، يُمكن تعزيز التوازن الهضمي ودعم صحة الجهاز المناعي. بالإضافة إلى ذلك، تُعزز منتجات الألبان التي تحتوي على البروبيوتيك الحماية من الجراثيم الضارة وتعزز صحة الجهاز التنفسي والفم”.

تتوفر مجموعة متنوعة من منتجات الحليب والألبان في الأسواق. ولكن يُنصح دائمًا بقراءة الملصقات المرفقة عند شراء الحليب والزبدة والجبن والمنتجات الأخرى. حيث تُشير الملصقات التي تُظهر أن المنتج هو “منتج يحتوي على الحليب” أو “منتج الألبان” أو “منتج اللبن الرائب”، إلى أنه يحتوي على نسبة تزيد عن 50٪ من المكونات الألبانية في تركيبه.

بوابة الأهرام