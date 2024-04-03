مكافحة المخدرات سنار تضبط عدد (22) كرتونة كريمات ممنوعة – صور

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات ولاية سنار من ضبط عربة محملة بعدد (22) كرتونة من الكريمات وأنواع مختلفة من الصابون مخالفة لقانون الصيدلة والسموم قادمة من ولاية كسلا للنيل الابيض وفور تلقى المعلومة تحرك تيم ميداني متخصص تمكن من ضبط المركبة والمتهمين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بجهة الاختصاص.

وتفيد متابعات المكتب ( الصحفى للشرطة) بان إدارة مكافحة المخدرات وضعت خطة طموحة ضمن تفعيل العمل المنعى بالمحليات المختلفة الأمر الذى عزز تفعيل الدور الرقابى فى تحقيق الضبطيات المختلفة.

المكتب الصحفي لشرطة السودان