



صدور قرار بقفل مكاتب القنوات التي تعمل ضد السودان هو تصعيد لحق السودان في الدفاع عن سيادته وأرضه وليس موجها بأي حال من الاحوال للسودانيين العاملين فيها..

وصدور قرار من النائب العام بمذكرات توقيف ضد قيادات قحت يأتي متناسقاً مع هذه القرارت التي تنصب في صالح شكوي السودان ضد الإمارات..

هذه القرارت تأخرت أكثر مما يجب ودفع شعبنا الثمن غالياً لها ولن نتهاون بعد الان في أي مجاملات تخصم من هذا الشعب العظيم الذي تأذى من هذه الحرب وأكتوى بكل نيرانها..

منذ هذا اليوم يجب أن تنصب كل القرارات لصالح معركة الكرامة..

لاكبير على سيادة البلد ، لاكبير علي شعبنا وسنظل قدر المسؤولية والثقة التي حملنا لها شعبنا رقباء بالكلمة والقلم عهدنا به أن لانخونه ولا نخذله ومحل رهيفة تنقد..

#ام_وضاح