🔴 الغول والعنقاء والإطاري الجديد !





يراهن #الدعم_السريع، وحلفاؤه الإطاريون، ورعاتهم الأجانب، على تكررار تجربة الإطاري بنسخة أكثر “جذريةً” ، وهي مراهنة على المستحيل، ما لم تُستعاد أيام ذبح المنطق ومخالفة النتائج للمقدمات، وترجمة الأقوال إلى نقائضها :

🔴موجز الإطاري :-

▪️ دعا المكون العسكري إلى ( حوار جامع ) .

▪️ نظمت الآلية الثلاثية حواراً جامعاً في السلام روتانا .

▪️قاطعته قحت المركزي بذريعة رفض الإغراق .

▪️انسحب منه المكون العسكري بذريعة ترك الحوار للمدنيين .

▪️ألغته الآلية الثلاثية بذريعة انسحاب العسكريين .

▪️بدأ الحوار السري بين المقاطعين والمنسحبين .

▪️قامت #قحت_المركزي، بمساعدة الخواجات وغيرهم، بكتابة الدستور وكل الوثائق .

▪️ عدَّل المكون العسكري ما يهمه، وهو ما يخص الأجهزة النظامية، وطلب من القوى السياسية تعديل ما ترى وجوب تعديله .

ثم انهمرت تصريحات الإطاريين الرافضة لفكرة التعديلات بل الرافضة حتى للبصم بلا تعديلات :

▪️ #حميدتي : هناك ورقة مكتوبة متفق عليها تحدد من يوقعون، وهناك من يأتون في الورش .

▪️ جعفر حسن : الاتفاق أطرافه محددة قبل أن يبدأ عبر عملية محددة .

▪️ جعفر حسن : الناظر ترك ليس مدعواً للتوقيع على الاتفاق .

▪️ جعفر حسن : الاتفاق الإطاري تم التوقيع عليه وانتهى، ولو هنالك حديث سيكون عن القضايا الخمس التي ستناقشها الورش .

▪️ #جعفر_حسن : لا نحرص على تأييد لجان المقاومة للإطاري حتى لا تنقسم ولأننا ندخرها للانتقال الطويل الذي يحتاج من ١٠ إلى ١٥ سنة كما قال #النور_حمد

▪️مريم الصادق : بالتأكيد في الفترة الماضية تميزت هذه التفاهمات بالسرية، والآن بعد أن وقع عليها الطرفان، بالتالي رأينا من الضروري يكون هناك مشاركة واسعة .

▪️مريم الصادق : الأطراف المعنية بهذه العملية السياسية بعد شهور من المغالطات بعد الانقلاب بتاع ٢٥ أكتوبر تم لاتفاق عليها بصورة حصرية..

▪️ ياسر عرمان : الأطراف تم تحديدها من العسكريين ومن المدنيين وهي الأطراف المتفق عليها وهي “كافية” للانتقال الديمقراطي .

▪️ #ياسر_عرمان : تمت دعوة مني وجبريل وجعفر المرغني فقط إلى الاجتماع ولكنهم اعتذروا، ولم تتم دعوة الكتلة الديمقراطية.

▪️إبراهيم الميرغني : الاتفاق الإطاري هو الإطار المرجعي الحاكم للعملية السياسية ولا يمكن إلغاؤه أو تعديله أو الإضافة عليه، ولا مجال للتكتلات، والمشاركة والتوقيع تكون باسم كل تنظيم منفرداً .

▪️ كمال عمر : نحن لا نتفاوض مع كتل مرتبطة بالعسكر أو مرتبطة بالنظام السابق .

▪️ كمال عمر : لن نتناول الحديث عن #الكتلة_الديمقراطية، أو غيرها من التحالفات الأخرى.

▪️كمال عمر : نحن نتناقش حول حركتين وقعوا اتفاق السلام، ويحملون السلاح، ولديهم التزامات تجاه #المجتمع_الدولي والإقليمي .

▪️ #كمال_عمر : #الاتفاق_الإطاري غير قابل للفتح، الفتح والرؤية في الإعلان السياسي فقط .

رصد/ #ابراهيم_عثمان