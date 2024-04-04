نهر النيل .. عشرات حبابك سلامات!





*منذ فك حصار سلاح المهندسين وتحرير الإذاعة والكثير من المواقع في ام درمان كانت المليشيا تبحث عن نصر تعويضي تكسر به مواقف الناس و معنوياتهم -حاولت على جبهات سنار والقضارف والفاشر وفشلت وحاولت في بابنوسة وانتحرت فتسللت الى نهر النيل لتحرز هدفا وتنال نصرا من موقع التسلل*!!

*ما كانت المليشيا تريد ولا تستطيع أكثر من ذلك-عملية تسلل واضحة تحدث بها فرقعة إعلامية لتوهم الرأي العام بأنها قادرة على الوصول لأي مكان في أي زمان*!

*أن إدخال مليشيا الدعم السريع مسيرة الى نهر النيل وضرب صالة في عطبرة لا يعني أنها قادرة على دخول الولاية ولكن يعنى أنها قادرة فقط على إحداث الفرقعات الإعلامية فقط*

*استهداف نهر النيل جاء أيضا لأنها سبقت نداء القائد العام بالإستنفار وكانت أول وأكثر ولاية رتبت المقاومة الشعبية بقيادة واليها السيد ابوقرون*

*على طريق العزة والكرامة قادت نهر النيل بقيادة ابوقرون بقية الولايات و(شيلتها حيلها) فكانت جحافل المقاتلين والقوافل الى الخرطوم وكان فتح المدارس وكانت الحياة التى هزمت الموت والشجاعة التى طردت الخوف*

*اكثر عوامل استفادت منها المليشيا في الحرب الجارية هي الأموال والحواضن الإجتماعية*

*بالمال استطاعت المليشيا أن تشتري الكثيرين وتستطيع أن تشتري به أكثر والحاجة حال قابل للشراء وليس بالضرورة أن تكون الحاجة فقر*

*بالحواضن الإجتماعية يمكن للمليشيا أن تخترق أي مجال -مهما كان ولكن لا توجد حواضن إجتماعية للتمرد في نهر النيل فالولاية حاضنة للدولة وحاضنة لكل الشعب السوداني*

*عبر ثغرة المال-في تقديري- دخلت المسيرة الى نهر النيل وبها يمكن أن تدخل أخريات وعليه يجب التركيز على القابلين للشراء من ألاغنياء ولا تضيعوا زمنكم مع الفقراء*!

*اكثر ظنى أن ما حدث في نهر النيل بسبب الشراء وان المال سيد الموقف*

*في نهر النيل يجب تكثيف الأمن المجتمعى ووضع كل الولاية تحت عين المراقبة الشعبية وتحت فحص المقاومة الشعبية*

*الأمن يبدأ بالحي فالسوق والمداخل كلها وكلها يجب أن تخضع لمراقبة المقاومة الشعبية*

*على المجتمع في نهر النيل رفع درجة الحس الأمني والذوق معا فلا يضار غريب في كرامته فالولاية لأهل السودان جميعا وألا يترك انسان عرضة للشراء من قبل الدعامة خاصة الأغنياء لأنهم الأكثر استجابة لبيع مواقفهم* !!

*الولاية بخير والنيلين -نهر النيل والاتبراوي بخير*

*والنيل فاض وانحنى*

*نيلين وحلمك هنا*

*فرعين شايلين جنا*

*صابريــــن*

*عشرات حبابك سلامات*

*يسلم شبابك سلامات*

*شايل سحابك سلامات*

*والقبلي شابك سلامات*

*خيرك سنابك سلامات*

*وهواك هنا قلبين*

*عاشقين ترابك*

*سلامات*

*بقلم بكرى المدنى*