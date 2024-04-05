



حديث الكباشي فى القضارف ؛ كيف تتلاعب بنا غرف الإعلام..؟

لمعرفة تأثيرات غرف الإعلام استمع لحديث الفريق اول شمس الدين الكباشي ، وراجع ما أثير حوله..

انتزعت فقرة قصيرة وتم التركيز عليها ، ولان هناك كثير من المرجفين ، بنوا عليها واخذوا وردوا وشكلوا قناعات ، عن القيادة وعن سير العمليات وعن التفاوض وعن الجزيرة و .. و .. الكثير..

مع أن جوهر حديثه (دبل ليه) ..



– الحرب لم تبدا من الطلقة الأولى وانما من التحشيد وهذا أو الحرب..

– السلام مطلوب ، مع (صك) الخروج من المدن وبيوت المواطنين والأعيان المدنية ورد حقوق الناس والمحاسبة..

– تطمئن على الميدان..

انفقوا من (2- 5 ق ) للإستماع لكل ما قيل وتحدثوا بما سمعتم ولا تختطفوا قولا دون تبين..

ونذكر – أنفسنا وإياكم – أن المرجفين توعدهم الله بالعذاب الشديد لخطورة ادوارهم فأنتبهوا لهم..



د.ابراهيم الصديق على

4 أبريل 2024م