الفقر متعدد الأبعاد في السودان





عادة يتم قياس الفقر من الناحية النقدية ويتم تعريفه بالحصول على أقل من مبلغ معين من المال يوميًا أو شهريًا. ولكن هذا المقياس النقدي يمكن أن يكون مضللاً وغير كاف.

لذا يعتبر مؤشر الفقر متعدد الأبعاد مقياسا أفضل لأنه يضيف إلي تدني الدخل عدم الوصول إلى خدمات أساسية مثل الصحة والتعليم، والتوظيف، والسكن، والسلامة والحرية الشخصية – إضافة إلي إنخفاض الدخل النقدي.

وهذا يعني إنه من الممكن تصنيف إنسان علي أنه فقير حتي لو كان دخله أعلي من المبلغ المحدد لتعريف خط الفقر إذا كان عاجزا عن الوصول لأساسيات الحياة المذكورة أعلاه.

بهذا التعريف يمكن القول أن الفقر متعدد الأبعاد أصاب أكثر من ٩٠ في المئة من السودانيين داخل وخارج السودان.

معتصم اقرع