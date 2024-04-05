معركة ولاية الجزيرة ستنجلي عن نصرٍ يفرح به الصابرون والصادقون من أهل السودان قاطبة
• بحمد الله وتوفيقه أكملت قواتنا المسلحة وثبتها الأولي في ولاية الجزيرة وفقاً للخطة الفنية التي أعدها الجيش السوداني ..
• ستنجلي معركة ولاية الجزيرة عن نصرٍ يفرح به الصابرون والصادقون من أهل السودان قاطبة ..
• أثبتت متابعة السودانيين ليوميات معركة الكرامة حقيقة ( كُلّ أجزائه لنا وطن )..
• لن تضيع دماء شهداء ولاية الجزيرة .. ولن يتأخر القصاص من عصابات المليشيا التي قتلت الأبرياء ونهبت أموال البسطاء وشرّدتهم من ديارهم ..
• قلنا إن معركة جيشنا ضد أوباش آل دقلو في ولاية الجزيرة ستكون درساً للتاريخ ..
• أرفعوا أكفكم بالدعاء لقواتنا المسلحة ومن يقف في صف القتال الأول من قواتنا الأمنية الأخري وقوافل الصادقين من الرجال الذين مابدلوا تبديلا ..
• نصرٌ من الله وفتحٌ قريب ..
عبد الماجد عبد الحميد
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