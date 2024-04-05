الذي يشير على البرهان بعدم عودة منسقيات الإحتياطي الشعبي في كامل أرجاء السودان





الذي أشار على الرئيس البرهان بالإفطار مع المواطنين في عطبرة عقب الحادث الإرهابي لطمأنة الرأي العام والمواطنين، أسأل الله أن يرفع مقامك ويحفظك وأسرتك، ويفتح عليكم أبواب فضله.

الذي يشير على البرهان بالإبطاء أو عدم عودة منسقيات الإحتياطي الشعبي في كامل أرجاء السودان كما كانت، أسأل الله ألا يدع لك ذنبا إلا ويفضحه، مرضا إلا ويفاقمه، وأن ترى السوء في نفسك وأهلك ومالك، بأشد مما تسببت فيه للشعب السوداني.

قولوا آمين آمين آمين.

مكي المغربي