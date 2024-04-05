رأي ومقالات
🔴 لماذا شملت القوائم التي صدرت اسم وجدي صالح وهو ليس عضواً في (تقدم)؟
ما هو الإجراء التالي لإصدار القوائم؟
– نشرات الإنتربول الحمراء
– أحلف
– لو ما مصدقني أسأل!
– لماذا شملت القوائم التي صدرت اسم وجدي صالح -مثلاً- وهو ليس عضواً في (تقدم)؟
– ومنو القال ليك إنو القوائم التي صدرت وستصدر خاصة بالأعضاء في (تقدم)؟
– افترضت كدا
– تاني من فضلك ما تفترض من راسك ساكت!
حسين ملاسي
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