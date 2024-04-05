🔴 لماذا شملت القوائم التي صدرت اسم وجدي صالح وهو ليس عضواً في (تقدم)؟





ما هو الإجراء التالي لإصدار القوائم؟

– نشرات الإنتربول الحمراء

– أحلف

– لو ما مصدقني أسأل!

– لماذا شملت القوائم التي صدرت اسم وجدي صالح -مثلاً- وهو ليس عضواً في (تقدم)؟

– ومنو القال ليك إنو القوائم التي صدرت وستصدر خاصة بالأعضاء في (تقدم)؟

– افترضت كدا

– تاني من فضلك ما تفترض من راسك ساكت!

حسين ملاسي

