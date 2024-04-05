رأي ومقالات

حسن إسماعيل: سيدي الحسن تعب معاكم!!

2024/04/05
حسن اسماعيل
حسن اسماعيل

> قبل اربعة شهور تقريبا وفي القاهرة وفي مؤتمر صحفي عقدته قحط بعد مداولات مع نفسها استمرت يومين طالبت قحط بتصنيف المؤتمر الوطني كجماعة إرهابية!!

> اليوم قالت قحط في مسماها الجديد تقزم إنها توافق على مشاركة الوطني وفق اربعة شروط…

> ياسيدي الحسن ودينا بورتسودان نودي الشروط دي علي كرتي ونسوقوا معانا فد مرة يضمنا عند النائب العام
> بتلقوا الروب البايت ده وين؟

> قال ليها مستعد عشانك أشرب البحر ده … قالت لي البحر خلي … تعال أشرب الشاي مع برهان
> بجم

حسن إسماعيل

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