حسن إسماعيل: سيدي الحسن تعب معاكم!!





> قبل اربعة شهور تقريبا وفي القاهرة وفي مؤتمر صحفي عقدته قحط بعد مداولات مع نفسها استمرت يومين طالبت قحط بتصنيف المؤتمر الوطني كجماعة إرهابية!!

> اليوم قالت قحط في مسماها الجديد تقزم إنها توافق على مشاركة الوطني وفق اربعة شروط…

> ياسيدي الحسن ودينا بورتسودان نودي الشروط دي علي كرتي ونسوقوا معانا فد مرة يضمنا عند النائب العام

> بتلقوا الروب البايت ده وين؟

> قال ليها مستعد عشانك أشرب البحر ده … قالت لي البحر خلي … تعال أشرب الشاي مع برهان

> بجم

حسن إسماعيل