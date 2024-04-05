رأي ومقالات
حسن إسماعيل: سيدي الحسن تعب معاكم!!
> قبل اربعة شهور تقريبا وفي القاهرة وفي مؤتمر صحفي عقدته قحط بعد مداولات مع نفسها استمرت يومين طالبت قحط بتصنيف المؤتمر الوطني كجماعة إرهابية!!
> اليوم قالت قحط في مسماها الجديد تقزم إنها توافق على مشاركة الوطني وفق اربعة شروط…
> ياسيدي الحسن ودينا بورتسودان نودي الشروط دي علي كرتي ونسوقوا معانا فد مرة يضمنا عند النائب العام
> بتلقوا الروب البايت ده وين؟
> قال ليها مستعد عشانك أشرب البحر ده … قالت لي البحر خلي … تعال أشرب الشاي مع برهان
> بجم
حسن إسماعيل
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