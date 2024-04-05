(تقدم) تضع 4 شروط لمشاركة المؤتمر الوطني !!!
(تقدم) تضع 4 شروط لمشاركة المؤتمر الوطني!!!
ومن الذي ينتظر (تقدم) لمنحه (صك) العبور..
(تقدم) التى لم تطأ أقدامها أرض الوطن ، نشأت فى عواصم خارجية بتمويل خارجي وبتدبير خارجي ، ووضعت برنامجها التأسيسى فى فنادق بالخارج ، لا يحق لها وضع شروط للآخرين ؟..
(الهمبول) هذا الذي يلوحون به اصبح خرقة بالية ، تقاذفته الرياح ، وعصفت به الأيام ، ما أكثر أوهام هؤلاء القوم!!!
(تقدم) التى تحالفت مع مليشيا الدعم السريع والتى أرتكبت أفظع الجرائم والانتهاكات فى تاريخ الإنسانية ، ووقعت معه إعلان سياسي دون ان تطالبه بالخروج من بيوت المواطنين والأعيان المدنية ودون رد الحقوق المسلوبة أو إيقاف جلب المرتزقة ، ما زال فى وجهها مزعة لحم!!
ولماذا تظن – مجرد خاطر – أن الوطنى أو أى قوى أخرى ستأتى تطلب منهم الإذن فى الممارسة السياسية ، وهم سائر مؤتمرهم لإيقاف نزيف المنسحبين منهم ومعالجة مواقفهم المتزعزعة..
(تقدم) الملاحقة قضائيا ، مهمومة بالسلطة ، والفعل السياسي عندها متلهف لذلك ، ولا تعرف أن الممارسة السياسية فعل واسع ، غير رهين بالسلطة وانما الاقتراب من الناس وهمومهم وقضاياهم ، لإن الشعب هو صاحب القرار والانتخابات هى البوابة لذلك ، وتلك صفحة لا تكتب فى بيانات وتوصيات (تقدم) ، فمواقفهم قريبة من اجندة العواصم والانتخابات تخيفهم..
الوطنى وغيره من القوى السياسية والمجتمعية الفاعلة فى ميدان الفعل ، وأنتم – يا شلة فولكر – بحاجة للإذن من الوطن والمواطن.. فأصحو من هذيانكم..
د.ابراهيم الصديق علي
5 ابريل 2024م
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